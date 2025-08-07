Como resultado de diversos análisis técnico-científicos del protocolo de identificación de personas ausentes y/o no localizadas, la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, obtuvo la identificación de un hombre de iniciales R.G.F., de 37 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado inhumado de manera clandestina en Casas Grandes.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, contaba con reporte de ausencia desde el 07 de febrero del año 2023 y en seguimiento a diversas carpetas de investigación, su cuerpo sin vida fue ubicado durante acciones de investigación que se desarrollaron el 25 de enero en el lugar conocido como “El Willy”.

Una vez que se obtuvo su identificación, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, se realizó la notificación a sus familiares, a quienes se les hizo entrega de los restos.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de brindar certeza y tranquilidad del paradero de sus seres queridos a familiares, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia.