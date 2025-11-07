La Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, concluyó este jueves el operativo de búsqueda en los tiros de mina del poblado de Aquiles Serdán, al constatar que no hay más cuerpos que recuperar.

Con este último descenso, realizado ayer miércoles, fueron localizados fragmentos óseos, que serán analizados mediante periciales antropológicos, para su adecuada identificación.

De los 10 cuerpos que fueron recuperados, la noche del martes fue entregado a familiares el correspondiente a Jair N. G., de 40 años de edad, quien tenía reporte de ausencia interpuesto el 30 de octubre de 2025.

Ayer miércoles 5, se identificó y fue entregado a sus familiares, otro de los cuerpos, el cual corresponde a Said Mauricio D. M., de 37 años de edad, quien había sido reportado como ausente el 1 de septiembre de 2025, luego de que fue visto por última vez, el 24 de agosto del año en curso.

Un tercer cuerpo fue identificado este jueves 6 de noviembre, como Heriberto G. S., de 37 años de edad, quien tenía reporte de desaparición interpuesto el 12 de agosto de 2025.

Para cuatro cuerpos más, se tiene una posible identificación positiva, quedando pendiente de recibir los resultados periciales para su confirmación.

En el caso de los tres restantes, la Unidad Especializada trabaja en el análisis de la compatibilidad de las huellas dactilares con las bases de registros, para su identificación.