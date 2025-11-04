URUAPAN, MICHOACÁN.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGJEM) identificó a Osvaldo “N”, alias El Cuate, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con el fiscal estatal Carlos Torres Piña, el joven, de entre 17 y 19 años, fue abatido tras disparar en siete ocasiones contra el edil durante el Festival de las Velas, en el marco del Día de Muertos.

Las cámaras del C4 y C5 captaron los movimientos de El Cuate antes del ataque y mientras intentaba huir. Los peritos determinaron que su mano derecha resultó positiva a la prueba de radizonato de sodio, lo que confirmó que accionó un arma de fuego.

El análisis forense también reveló consumo de anfetaminas y mariguana en su organismo. Su cuerpo permanece en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser reclamado.

Torres Piña informó que el arma usada en el crimen fue vinculada a otros dos homicidios cometidos en Uruapan. Además, señaló que el agresor se hospedó en un hotel cercano al sitio del ataque y vigiló los movimientos del alcalde antes de emboscarlo.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, precisó que la Guardia Nacional solo mantenía un perímetro externo de seguridad y que el personal más cercano al alcalde había sido elegido directamente por Manzo.