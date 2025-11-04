El presunto responsable del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, informaron fuentes oficiales citadas por El Universal.

De acuerdo con el reporte, El Cuate era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, Michoacán, y tenía vínculos familiares con un individuo apodado “El Prángana”, señalado como operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo criminal que opera al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones,por parte de las áreas periciales, el agresor abatido del edil de Uruapan, Carlos Manzo, tendría entre 17 y 19 años.

Como parte de las investigaciones que se han realizado, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) , Carlos Torres Piña, en conferencia de prensa, detalló que el agresor se hospedó en un hotel de la zona centro de la ciudad alrededor de las 16:00 horas, cerca de la Plaza Morelos, donde ocurrió el crimen.

Posteriormente, realizó compras en establecimientos comerciales del área y a las 20:10 horas accedió a la zona de la plaza principal, donde en un primer momento intentó acercarse al alcalde, pero no lo logra, debido a la cantidad de la gente reunida. Enseguida se dirige hacia donde hay menos personas, se sube al jardín y logra avanzar rápidamente a Carlos Manzo y acciona el arma por lo menos siete ocasiones; corre y segundos después es abatido y sometido en el lugar.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar si participaron más personas en el homicidio del alcalde, ocurrido la semana pasada.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abierta una carpeta de investigación y ha reforzado los operativos de seguridad en la región de Tierra Caliente, donde operan diversas células criminales.

