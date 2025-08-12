-El hecho se registró durante el ataque a un supuesto empresario al que le daban protección.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó que dos de las personas acribilladas la noche de ayer pertenecían a la corporación, aunque precisó que ambos se encontraban en su día franco cuando ocurrieron los hechos.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Eduardo Gallegos Salas, de 31 años, quien ingresó a la SSPM el 21 de marzo de 2022, y Rigoberto Pulido Escobedo, de 32 años, con alta desde el 23 de septiembre de 2013. Ambos estaban comisionados en el grupo de cuatrimotos que patrulla el primer cuadro de la ciudad y estacionamientos de centros comerciales.

La corporación informó que ya trabaja en coordinación con las autoridades investigadoras para esclarecer el caso y que el Departamento de Trabajo Social brinda acompañamiento y apoyos a las familias de los elementos caídos.

De manera extraoficial, se dio a conocer que los escoltas brindaban seguridad a dos empresarios que fueron privados de su libertad durante el ataque, lo que dejó además como saldo la muerte de un tercer escolta.

Los hechos dejaron dos escenas del crimen: una frente a un Oxxo en Paseo de Aragón y Paseo de Borja, donde un hombre quedó sin vida dentro del establecimiento, y otra en Paseo de Aragón y Día de la Cabaña, donde dos víctimas fueron localizadas, una frente a una camioneta negra y otra entre arbustos.