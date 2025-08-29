La Fiscalía de Distrito Zona Occidente procedió este viernes 29 de agosto del 2025, a la exhumación de un cuerpo en el Panteón Municipal, el cual corresponde a un masculino de quien se obtuvo identificación.

El informe del Ministerio Público y de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, establece que la persona fallecida respondía al nombre de Romeo L. R., originario del estado de Chiapas y cuyo cuerpo fue localizado el 05 de julio del 2019.

Contaba con 28 años de edad y según estableció la necropsia realizada posteriormente al hallazgo, falleció por sumersión. Fue localizado debajo del puente ubicado en las calles Mangos y Limones de la colonia Barrio Delicias, en esta ciudad de Cuauhtémoc.

Fue por medio del cotejo de huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), como se logró confirmar la identidad, siendo identificado plenamente como Romeo L. R., originario de la localidad de Oxchuc, municipio de Chiapas.

Tras el reconocimiento, la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris), otorgó el permiso correspondiente para la exhumación del cuerpo para ser entregado a sus familiares que le darán el destino correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.