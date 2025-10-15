Inicio » Identifican a mujer localizada sin vida luego de cateo en Villas de Alcalá
En seguimiento a un reporte de ausencia la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y/o Desaparecidas, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia, el martes 14 de octubre cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Villas de Alcalá, en Ciudad Juárez.

Durante la inspección en el lugar de intervención, los agentes ministeriales localizaron el cuerpo inhumado clandestinamente y en avanzado estado de descomposición de quien en vida respondiera al nombre de América Selene Z. L., de 41 años de edad.

Familiares manifestaron que la hoy occisa se le vio por última vez en la ciudad de Chihuahua, el 21 de septiembre del año en curso; el reporte de ausencia fue interpuesto por familiares el 26 de septiembre del presente año en Ciudad Juárez.

La necropsia estableció que la causa de fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento.

Esta representación social se encuentra integrando la carpeta de investigación allegándose de información y datos de prueba para esclarecer el hecho.

