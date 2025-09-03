Tras diversos análisis técnico-científicos aplicados como parte del protocolo de identificación de personas ausentes y/o no localizadas, la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, obtuvo la identificación de dos cuerpos masculinos que fueron localizados inhumados de manera clandestina en el lugar conocido como “El Willy”, municipio de Casas Grandes.

Las investigaciones realizadas, determinaron que se trata de personas identificadas con las iniciales K.A.G. y R.A.H., de 19 años de edad y 43 años de edad, respectivamente, quienes contaban con reporte de desaparición interpuesto el 27 de diciembre de 2022 en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Sus cuerpos fueron localizados a principio del presente año 2025, en el ejido Ignacio Zaragoza, en un lugar conocido como “El Willy”.

Una vez realizados los estudios y entrevistas correspondientes, se obtuvo su individualización y, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, se realizó la notificación a sus familiares, a quienes se les hizo entrega de los restos.