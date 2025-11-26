La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, identificó y sancionó a un hombre que fue sorprendido arrojando escombro en la vía pública.



Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia, informó que la multa asciende a 100 UMAS, lo que equivale a poco más de 11 mil pesos; estas acciones forman parte del programa “El Cochino de la Semana”.



El funcionario agradeció a la ciudadanía que envió las imágenes para denunciar a quien estaba realizando las malas prácticas.



Dijo que al igual que otros casos, el hombre se encontraba arriba de la caja de una camioneta descargando escombro en espacio público.



“Vemos la forma en que va vestida la persona, es decir, las malas prácticas no distinguen ni costumbres ni imagen, pues se aprecia en la imagen un pequeño contenedor donde se ven guantes y toallas, lo que implica que el responsable de la actividad está consciente del valor de la limpieza, tan es así que podemos presumir que está cuidando la limpieza personal como una de sus prioridades, sin embargo, también está haciendo la descarga de escombro y basura en la vía pública”, mencionó.



El director de Limpia aseguró que la dependencia sigue atendiendo todas las denuncias que se reciben a través de la plataforma El Cochino de la Semana.



Así mismo, invitó a los juarenses a seguir compartiendo imágenes, de preferencia donde se pueda distinguir la placa de la unidad responsable y el ciudadano que comete la infracción.



Las denuncias pueden hacerse de manera anónima por mensaje en la aplicación WhatsApp al número de teléfono 656-301-4945 o la línea 656-737-0198.