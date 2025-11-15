Inicio » Iluminan de azul al Congreso del Estado por el Día Mundial de la Diabetes
Iluminan de azul al Congreso del Estado por el Día Mundial de la Diabetes

La noche del 14 de noviembre, el Congreso del Estado se iluminó de azul para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, en un acto simbólico que reunió a familias, personas que viven con esta condición y representantes de la asociación Akam Surá, quienes destacaron la importancia de visibilizar y entender los retos que esta enfermedad implica.

La iluminación se realizó luego de que el diputado José Luis Villalobos García presentara ante el Pleno un Punto de Acuerdo para invitar a todas las instituciones públicas del estado a sumarse a esta campaña mundial. Al presentar la propuesta, el legislador señaló que este día “representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo y supone un paso más en la contribución al Objetivo de Salud y Bienestar de la Agenda 2030”.

Durante el encendido, Villalobos García reiteró el compromiso en la defensa de políticas públicas que favorezcan a niñas, niños y adolescentes con diabetes.

“Muy agradecido por ver cómo se ilumina de azul para conmemorar esta causa que hemos abanderado en el Congreso del Estado. Gracias a mis compañeras y compañeros diputados, porque aprobamos acciones para sensibilizar sobre la diabetes infantil. Juntos, de la mano de la ciudadanía, la sociedad civil y las madres y padres de niñas y niños, hemos trabajado para mejorar el marco normativo” destacó Villalobos.

Finalmente, Florencia Vargas, presidenta de la asociación Akam Surá, agradeció al diputado e indicó que “Hacer visible esta enfermedad, llamada “muerte silenciosa”, nos permite generar empatía hacia quienes viven con diabetes, sobre todo niñas, niños y jóvenes. Son a quienes debemos acompañar, apoyando y educando para una vida sana y una vida en excelencia.”

