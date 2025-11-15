La noche del 14 de noviembre, el Congreso del Estado se iluminó de azul para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, en un acto simbólico que reunió a familias, personas que viven con esta condición y representantes de la asociación Akam Surá, quienes destacaron la importancia de visibilizar y entender los retos que esta enfermedad implica.

La iluminación se realizó luego de que el diputado José Luis Villalobos García presentara ante el Pleno un Punto de Acuerdo para invitar a todas las instituciones públicas del estado a sumarse a esta campaña mundial. Al presentar la propuesta, el legislador señaló que este día “representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo y supone un paso más en la contribución al Objetivo de Salud y Bienestar de la Agenda 2030”.

Durante el encendido, Villalobos García reiteró el compromiso en la defensa de políticas públicas que favorezcan a niñas, niños y adolescentes con diabetes.

“Muy agradecido por ver cómo se ilumina de azul para conmemorar esta causa que hemos abanderado en el Congreso del Estado. Gracias a mis compañeras y compañeros diputados, porque aprobamos acciones para sensibilizar sobre la diabetes infantil. Juntos, de la mano de la ciudadanía, la sociedad civil y las madres y padres de niñas y niños, hemos trabajado para mejorar el marco normativo” destacó Villalobos.

Finalmente, Florencia Vargas, presidenta de la asociación Akam Surá, agradeció al diputado e indicó que “Hacer visible esta enfermedad, llamada “muerte silenciosa”, nos permite generar empatía hacia quienes viven con diabetes, sobre todo niñas, niños y jóvenes. Son a quienes debemos acompañar, apoyando y educando para una vida sana y una vida en excelencia.”