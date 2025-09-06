Inicio » Iluminan de rojo la presidencia de Chihuahua capital por el Mieloma múltiple
Chihuahua

Iluminan de rojo la presidencia de Chihuahua capital por el Mieloma múltiple

Con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple, la Presidencia Municipal de Chihuahua se iluminó de rojo la noche del viernes 5 de septiembre, con el objetivo de informar sobre este cáncer de la sangre y la importancia de su detección temprana.

El mieloma múltiple afecta a las células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos, y su avance descontrolado compromete la médula ósea, el sistema inmunológico y la salud ósea de los pacientes.

Según datos del IMSS, en 2024 se otorgaron más de 11 mil consultas relacionadas con esta enfermedad en México. Entre sus síntomas destacan el dolor óseo, fatiga extrema y mayor riesgo de fracturas. Gracias a los avances médicos recientes, un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado permiten que la enfermedad sea manejable y mejore la calidad de vida de los pacientes.

ACCUM, desde hace cuatro años en Chihuahua, ofrece talleres y apoyo integral a pacientes y familias para fortalecer la prevención y el control del padecimiento.

