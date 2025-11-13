El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), impartió el taller de sensibilización “Ponte en mis Zapatos” al personal de los Servicios de Salud en Ciudad Juárez, con el objetivo de fomentar la inclusión y la empatía hacia las personas con discapacidad.

Durante la jornada participaron 70 colaboradoras y colaboradores de distintas áreas médicas, quienes mediante dinámicas y ejercicios vivenciales, pudieron experimentar e identificar las barreras físicas y sociales a las que se enfrentan las personas con discapacidad en su vida cotidiana.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, explicó que la finalidad es proporcionar herramientas que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad entre las y los chihuahuenses, especialmente en la prestación de los servicios gubernamentales.

Resaltó que, en el caso del sector salud, resulta fundamental contar con estrategias que permitan ofrecer una atención adecuada y de calidad a las personas con discapacidad, a fin de garantizar que los servicios sean accesibles e inclusivos.

Las y los participantes podrán compartir los conocimientos adquiridos durante esta experiencia con el resto de su equipo de trabajo, con el propósito de multiplicar el impacto de la capacitación dentro de sus centros de salud.

Loera recordó que el taller “Ponte en mis Zapatos” es impartido por personal especializado, e invitó a dependencias gubernamentales, empresas privadas e instituciones educativas a aprovechar esta capacitación, la cual se ofrece de manera totalmente gratuita.

Las y los interesados en obtener más información o solicitar el taller pueden acudir a la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, ubicada en la calle Agustín Melgar 3703, colonia Nombre de Dios, o comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17917.