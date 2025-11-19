La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con el Centro de Actualización del Magisterio en Juárez (CAMJ) presentó la conferencia-taller “Leer con los bebés y los más pequeños: una revolución cultural”.

La directora del CAMJ, Zonia Cristina Hernández Alemán, informó que la actividad estuvo a cargo de la especialista en Lectura Infantil y Juvenil (LIJ) y Mediación Lectora, Carola Diez.

Agregó que la capacitación se ofreció a las futuras licenciadas en Educación Inicial, así como al personal de los Centros de Atención Infantil (CAI) y del nivel Preescolar.

Hernández Alemán señaló la importancia de abordar esta temática, ya que permite que las futuras maestras comprendan la lectura como uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo infantil.

Explicó que esta práctica proporciona herramientas para que las niñas y los niños puedan comunicarse y responder ante diferentes situaciones, además de favorecer un mejor desarrollo cerebral.

En las actividades participó personal del CAMJ, promotoras de lectura de los CAI No. 2 y 4, autoridades del Departamento de Educación Superior, del Centro de Investigación y Docencia (CID), así como directivos y docentes de las escuelas normales del estado.

Estas acciones forman parte del programa académico y formativo de la Licenciatura en Educación Inicial que oferta el CAMJ, en el marco del compromiso permanente con la mejora educativa y el desarrollo integral de la niñez.