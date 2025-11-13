Este martes se llevó a cabo con gran éxito el Taller de Plomería, una iniciativa clave para fomentar la autosuficiencia y el empoderamiento de las mujeres.

El curso fue impartido por Carmen María Horta Bojorquez, personal especializado de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y contó con la participación de 17 mujeres usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM).

Durante la jornada, las participantes conocieron el funcionamiento básico de las instalaciones hidráulicas en sus hogares, y también adquirieron habilidades esenciales para prevenir y detectar problemas comunes en la red y reparar fugas de agua de manera autónoma.

Esta capacitación es de suma importancia, ya que dota a las mujeres de herramientas prácticas y valiosas que fortalecen su autosuficiencia, contribuyen a la economía familiar y promueven su empoderamiento dentro y fuera del hogar.