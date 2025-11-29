El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido como prioridad la atención temprana dirigida a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo fundamental de evitar que sean cooptados por la delincuencia organizada.

Así lo afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la ceremonia de reconocimiento a facilitadores del programa ‘Familias Fuertes. Amor y Límites’, iniciativa que representa una estrategia innovadora para abordar las causas estructurales de la violencia.

Durante el evento de entrega de diplomas a los nuevos facilitadores, Rodríguez Velázquez destacó que este programa constituye “una salida innovadora y profundamente humana” para atender las raíces que generan violencia, con especial enfoque en la prevención de adicciones y conductas suicidas.

Las personas capacitadas se integrarán formalmente al trabajo comunitario para fortalecer entornos familiares y reducir factores de riesgo entre la población infantil y adolescente.

La secretaria reconoció la participación del equipo académico y de las áreas responsables de la capacitación, destacando el acompañamiento técnico de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

El programa se sustenta en un modelo internacional validado que proporciona el marco metodológico para este proceso formativo. La ceremonia de certificación representa el inicio formal de la intervención en territorio, no su conclusión.

La secretaria subrayó que “la construcción de paz comienza en los hogares y se fortalece cuando las familias cuentan con apoyo, orientación y acompañamiento profesional”. Los facilitadores llevarán a sus comunidades herramientas específicamente diseñadas para fortalecer vínculos afectivos, promover convivencia sana y consolidar entornos familiares protectores.

El evento contó con la presencia de la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción de la Paz, Clara Luz Flores; y el asesor internacional de Salud Familiar y Comunitaria en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Adriano Bueno Tavares, quien asistió en representación del Dr. José Moya Medina, representante de la OPS/OMS en México.

