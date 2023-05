Con la finalidad de fortalecer y acercar los servicios a la derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua implementó la Consulta Digital en diversas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en la entidad.

Lo anterior forma parte de un proyecto nacional instrumentado por la Dirección de Prestaciones Médicas, con el soporte técnico de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Así lo dio a conocer el titular del IMSS en la entidad, doctor Enrique Ureña Bogarín, quien destacó que por el momento esta estrategia está dirigida a pacientes con enfermedades crónico degenerativas (diabetes, hipertensión, asma, artrosis, hipotiroidismo, entre otros), así como aquellos con seguimiento de COVID-19 y vulnerables con alguna discapacidad.

Precisó que actualmente este proyecto está operando en las siguientes Unidades de Medicina Familiar: UMF No. 2, UMF No. 4, UMF No. 33, UMF No. 44, UMF No. 69 en Chihuahua; y UMF No. 46, UMF No. 47, UMF No.48, UMF No.67 y UMF No.70, en Ciudad Juárez.

Indicó que los candidatos a la consulta digital deben contactar la plataforma llamada TEAMS, mediante la cual podrán acceder de forma sencilla a la consulta médica de un profesional de la salud de primer nivel de atención.

Ureña Bogarín detalló que se debe de contar con un correo electrónico, computadora, un teléfono celular inteligente, o una tablet, con datos Wifi, y revisar si su UMF cuenta con este novedoso programa para poder solicitar su cita digital.

Destacó que actualmente se está trabajando para dar a conocer este importante esquema entre los derechohabientes, que tienen las enfermedades anteriormente mencionadas.