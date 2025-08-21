El día 20 de agosto de 2025, a las 11:0 horas, aproximadamente, se realiza Operativo Conjunto con la participación de la Agencia Estatal de Investigación (A.E.I.); la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (S.S.P.E.); Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), por el reporte de personas armadas y disparos en la comunidad de La Cieneguita de Rodríguez.

En el lugar no se localizaron personas lesionadas ni daños en los domicilios, manifestando los pobladores que por la mañana se observaron personas armadas que hacían disparos, por lo que se resguardaron en sus viviendas.

Como se viene realizando en las diversas intervenciones, se ofreció a los habitantes trasladarlos a otros lugares si así lo desean, por seguridad, llevando a cabo este tipo de apoyos el día de ayer, sin que se levantaran denuncias por parte de los ciudadanos.

Al continuar los recorridos, a las 14:48 horas, aproximadamente, sobre la carretera que conduce de La Cieneguita de Rodríguez a Los Alamillos, en el municipio de Moris, se observó a un masculino, de 27 años de edad, el cual portaba un fusil y un chaleco táctico.

Esta persona fue identificada con las iniciales J.B.L.G., el cual fue consignada por la SSPE al Ministerio Público Federal para los efectos e investigaciones legales.

Se continuó con los recorridos para brindar seguridad a la población.