El director de Protección Civil Municipal, Sergio Rodríguez, informó que se ha puesto en marcha un operativo especial en los tres panteones municipales para garantizar la seguridad de las familias juarenses durante la celebración del Día de Muertos.



El operativo contará con la presencia de unidades del Departamento de Bomberos y de Rescate Municipal, así como recorridos intermitentes de inspectores para atender cualquier eventualidad.



En total, 30 elementos participarán en los trabajos de vigilancia desde este viernes 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre, con horarios extendidos durante el fin de semana, explicó el funcionario.



Rodríguez reiteró que las dependencias municipales, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública y la Coordinación de Seguridad Vial, trabajarán de manera coordinada para brindar certeza, tranquilidad y atención oportuna a las y los ciudadanos que acudan a los cementerios.



El director de Protección Civil pidió a la población abrigarse adecuadamente, mantenerse hidratada y seguir las recomendaciones oficiales para disfrutar de esta conmemoración tradicional de manera segura y ordenada.