La Coordinación General de Seguridad Vial implementará un operativo especial el próximo domingo 7 de septiembre, para resguardar los alrededores del Estadio 8 de Diciembre, donde será la presentación del Primer Informe de Actividades de la Administración 2024-2027, encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Para ello se apostarán 35 policías viales, dos mandos y cinco patrullas oficiales en diversos puntos estratégicos para mantener la vigilancia y los recorridos correspondientes, a fin de agilizar el tráfico vehicular y orientar a la ciudadanía.

Se da a conocer a los juarenses que viven en áreas aledañas a este punto, que con barreras metálicas y trafitambos, se tendrán cierres controlados alrededor del estadio en las siguientes intersecciones:

Calle Lote Bravo y Soneto 156

Calle Lote Bravo y Volcán Nevado

Calle Lote Bravo y María Teresa

Calle Lote Bravo y bulevar Manuel Talamás Camandari

Calle Puerto Tarento y Soneto 156

Calle Puerto Tarento y Fortín de la Soledad

Bulevar Zaragoza y Lote Bravo

Calle Lote Bravo y Fortín de la Soledad

Seguridad Vial exhorta a los ciudadanos a tomar precauciones, anticipar sus traslados y respetar las indicaciones de los oficiales en todo momento, con el fin de mantener un entorno seguro y ordenado durante el desarrollo del evento.