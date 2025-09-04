Inicio » Implementará Vialidad operativo especial por Primer Informe del alcalde
Ciudad Juárez

Implementará Vialidad operativo especial por Primer Informe del alcalde

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Coordinación General de Seguridad Vial implementará un operativo especial el próximo domingo 7 de septiembre, para resguardar los alrededores del Estadio 8 de Diciembre, donde será la presentación del Primer Informe de Actividades de la Administración 2024-2027, encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Para ello se apostarán 35 policías viales, dos mandos y cinco patrullas oficiales en diversos puntos estratégicos para mantener la vigilancia y los recorridos correspondientes, a fin de agilizar el tráfico vehicular y orientar a la ciudadanía.

Se da a conocer a los juarenses que viven en áreas aledañas a este punto, que con barreras metálicas y trafitambos, se tendrán cierres controlados alrededor del estadio en las siguientes intersecciones:

  • Calle Lote Bravo y Soneto 156
  • Calle Lote Bravo y Volcán Nevado
  • Calle Lote Bravo y María Teresa
  • Calle Lote Bravo y bulevar Manuel Talamás Camandari
  • Calle Puerto Tarento y Soneto 156
  • Calle Puerto Tarento y Fortín de la Soledad
  • Bulevar Zaragoza y Lote Bravo
  • Calle Lote Bravo y Fortín de la Soledad

Seguridad Vial exhorta a los ciudadanos a tomar precauciones, anticipar sus traslados y respetar las indicaciones de los oficiales en todo momento, con el fin de mantener un entorno seguro y ordenado durante el desarrollo del evento.

banner
You Might Also Like

You may also like

Detienen a sujeto en posesión de un fusil en la colonia Oasis...

Registra la J+ un avance del 70 % en la construcción de...

Reforestan estudiantes de la UACJ el campus CU

Son ya 40 permisos provisionales los expedidos para la venta de artículos...

Presenta SSPM a dos que robaron auto con violencia y en la...

Termina en octubre plazo para inscribirse al Servicio Militar Nacional

Juárez noticias All Right Reserved.