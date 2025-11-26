Defender el agua en el desierto es todo o nada. O estamos del lado del pueblo de Chihuahua o somos cómplices del enemigo. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al presentar ante el Congreso del Estado la iniciativa para decretar en la Constitución del Estado de Chihuahua la Soberanía Hídrica, con el objetivo de blindar constitucionalmente el derecho de los chihuahuenses a decidir sobre sus recursos hídricos y evitar cualquier intento del gobierno federal o de intereses externos por apropiarse del agua de la región.

“El gobierno centralista de Morena quiere hacer de Chihuahua una Palestina. Quiere que le pidamos permiso para existir, permiso para tomar un vaso de agua, para que el ganado beba agua, permiso como si les debiéramos la vida al régimen. Pero nos han orillado, más allá de la resiliencia, nos han orillado a nuevamente unirnos en una sola causa: defender el agua de Chihuahua”, expresó.

Con esta reforma de Francisco Sánchez, se establecería en la Constitución de Chihuahua que solo el estado tiene la facultad de administrar los recursos hídricos, así como establecer las políticas necesarias para garantizar la seguridad hídrica de la región y establecer que ninguna disposición de carácter federal puede imponerse sobre las facultades del Estado.

“Que el agua de Chihuahua sea a perpetuidad de los chihuahuenses, de nuestros seres amados, nuestros vecinos, de los que hicieron florecer el desierto, de los que aún no nacen, por todos ellos es que hoy luchamos para que mañana ya no lo tengan que hacer”, sentenció Francisco Sánchez.