Chihuahua

Impulsa Hacienda capacitación para la elaboración de las Leyes de Ingresos Municipales 2026

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Con el objetivo de fortalecer la planeación financiera de los municipios y garantizar la correcta integración de las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a tesoreras y tesoreros municipales de las distintas regiones del estado.

Durante la inauguración, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, destacó que el fortalecimiento de las finanzas locales es una prioridad del Gobierno del Estado.

Recordó que la gobernadora Maru Campos ha instruido trabajar de manera cercana con los municipios, para asegurar que los recursos públicos se administren con responsabilidad, transparencia y sentido social.

“Venimos a hablar de un tema que parece muy técnico, pero en realidad toca la vida de todos los días: la Ley de Ingresos Municipal. Esta no se trata de un trámite más, ya que es la base para que haya calles iluminadas, para que funcione el drenaje, para que se puedan apoyar a los pequeños negocios y para que los servicios lleguen a tiempo”, señaló.

La capacitación fue impartida por personal especializado de Indetec, encabezado por José Ángel Nuño Sepúlveda, director de Desarrollo Jurídico de la Hacienda Municipal, quien abordó temas relacionados con criterios técnicos, normativos y de armonización contable, con el propósito de mejorar la integración y planeación de las leyes de ingresos municipales.

De esta manera la Secretaría de Hacienda brinda acompañamiento a los gobiernos municipales, en el fortalecimiento de sus finanzas públicas y en la construcción de presupuestos responsables, que impulsen el desarrollo económico y social del estado de Chihuahua.

