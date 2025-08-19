La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) mantiene el compromiso con la conservación ambiental y la reconversión productiva, a través de la operación del vivero forestal dentro de las instalaciones del predio “Fernando Foglio Miramontes”, en el kilómetro 18 de la carretera Delicias–Naica.

Abarca cerca de 60 hectáreas y 10 de ellas se destinan exclusivamente a la producción de especies forestales, ornamentales y frutales; actualmente, cuenta con una existencia aproximada de 450 mil plantas, en constante producción.

Lo anterior, para atender proyectos de reforestación, revegetación y fortalecimiento de huertos frutales en distintas regiones de la entidad.

El jefe del Departamento de Agricultura de la dependencia, Rogelio Olvera, destacó que en el recinto se cultivan más de 40 especies, entre ellas pinos y encinos de uso maderable, sotol y candelilla para zonas semidesérticas, así como árboles nativos y de baja demanda hídrica como huisaches, mezquites, paloverdes y palo blanco.

En cuanto a frutales, se producen granados, higueras, membrillos y parras, disponibles tanto en forma gratuita para proyectos comunitarios, como bajo un esquema de recuperación de costos para plantaciones comerciales.

Además, el vivero fomenta el uso de especies ornamentales para embellecer espacios públicos urbanos y rurales, con opciones como lilas, moras, fresnos, cipreses y diversas variedades de palmeras.

Las personas interesadas en conocer más o adquirir plantas del vivero forestal pueden comunicarse al teléfono (614) 429 33 00, extensiones 12553, 12550 y 12537.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el medio ambiente, la producción sustentable y la generación de alternativas productivas para el campo chihuahuense.