Impulsan en la UACH proyecto para restaurar suelos degradados en el desierto chihuahuense

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, impulsa un proyecto innovador para restaurar suelos degradados en el desierto chihuahuense, liderado por el Dr. Román González Escobedo, docente-investigador de dicha facultad.

Este proyecto, recientemente reconocido dentro de la convocatoria Ciencia Básica y de Frontera 2025, busca enfrentar uno de los mayores retos ambientales en zonas áridas: la degradación del suelo. Para ello, se propone aprovechar el potencial ecológico de las biocostras, una capa delgada formada por microorganismos como cianobacterias, algas, líquenes, hongos y bacterias, que se desarrollan en la superficie del suelo.

Las biocostras desempeñan un papel esencial en los ecosistemas áridos. Ayudan a conservar la humedad, fijan nitrógeno atmosférico, estabilizan el suelo y previenen la erosión, funciones clave para mantener la salud del suelo y frenar el avance de la desertificación.

El proyecto, titulado “Diversidad, funcionalidad y ensamblaje de comunidades sintéticas de biocostras del Desierto Chihuahuense para el control de la degradación y la restauración de suelos”, tiene como objetivo principal estudiar la diversidad de microorganismos presentes en estas biocostras y cómo se comportan bajo distintas condiciones de humedad. Además, se pretende identificar las especies más importantes dentro de estas comunidades microbianas para crear biocostras sintéticas que imiten su funcionamiento natural y que puedan aplicarse en la restauración de áreas degradadas.

Más allá de su impacto científico, esta investigación también busca generar soluciones prácticas frente al cambio climático y la pérdida de suelos fértiles. Asimismo, fomenta la formación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado mediante proyectos de tesis, y contempla actividades de divulgación y participación en congresos especializados.

Con esta iniciativa, la UACH reafirma su compromiso con la investigación básica y de frontera, así como la sostenibilidad ambiental y la formación de profesionales comprometidos con la conservación del patrimonio ecológico del estado de Chihuahua.

