Chihuahua

by Salvador Miranda
Salvador Miranda

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dio por inaugurado el 16° Encuentro Internacional de Talento, Inteligencia Artificial y Sostenibilidad, evento que reúne a empresarios, académicos y funcionarios públicos nacionales e internacionales, enfocados en el desarrollo y fortalecimiento de sus regiones.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Quality Inn, en la ciudad de Chihuahua, donde además se contó con la presencia de representantes de distintos países, quienes comparten experiencias y estrategias sobre el uso de la tecnología y la innovación como motores del progreso social.

Durante su intervención, Loya Chávez destacó la importancia de la formación y la capacitación constante, así como la responsabilidad compartida entre ciudadanía y gobierno en la creación de políticas públicas que impulsen la educación, la seguridad y la sostenibilidad.

Asimismo, el titular de la SSPE, participó en el conversatorio
“Desafíos para las Políticas Públicas, el mundo del trabajo y la formación”, donde destacó el papel fundamental que juega la inteligencia artificial y la tecnología en la construcción de entornos más seguros y preparados ante los desafíos actuales.

El evento, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de noviembre, contará con una participación híbrida, tanto presencial como virtual, lo que permitirá una visibilidad internacional. En esta edición participan más de 150 asistentes provenientes de diversos sectores.

Cabe destacar que el Encuentro Internacional de Talento, Inteligencia Artificial y Sostenibilidad es organizado por la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles, cuya sede fue elegida en el estado de Chihuahua para esta edición, consolidando así a la entidad como un punto de referencia en innovación, educación y tecnología.

