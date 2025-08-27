En justicia, derechos humanos y perspectiva de género son los ejes centrales que enmarcan la tercera edición de las Jornadas de Trabajo Social, que la UACJ inauguró en presencia de autoridades universitarias, académicos y estudiantes de este significativo programa educativo.

Durante la ceremonia de apertura, tanto la coordinadora de Trabajo Social, la maestra Adriana Osio Martínez, como el director del ICSA, el doctor Jesús Meza Vega, reconocieron el valor de esta profesión, que forma parte importante de cada área de la sociedad, debido al sentido humano que cada trabajador social le imprime a su labor.

“Tengan en cuenta el valor de su profesión. Que no les quede la menor duda de que son tan importantes para cada área de nuestra ciudad. Y, para eso, hay que conocer, ayudarnos de las herramientas y los conocimientos que les permitan interpretar y medir lo que ocurre en nuestra comunidad”, expresó el director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración.

Por su parte, el rector de la UACJ, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, reconoció el valor de estos eventos para fortalecer la formación de la comunidad académica, y aprovechó el espacio para reconocer al Trabajo Social como ejemplo a seguir para las demás carreras debido a la estrecha relación y compromiso que siempre ha tenido con la comunidad.

“Este evento académico es también un recordatorio público del compromiso asumido con la comunidad, y un mensaje claro de nuestra administración de tener una Universidad cercana a la gente. Una Universidad con sentido y responsabilidad social, ética y socialmente responsable, y una Universidad que inspire el futuro”, enfatizó el rector de la UACJ.

Un trabajador social en el sistema judicial

Conocer las nuevas propuestas del trabajador social, sobre todo ahora en el aspecto jurídico, es el rumbo que tomó la conferencia inaugural de estas Jornadas de Trabajo Social, impartida por el doctor Crisóforo Pacheco Santos, docente de la UNAM en la Escuela Nacional de Trabajo Social.

Su potencial, el conocimiento que se necesita, las habilidades y, sobre todo, los cargos que pueden desempeñar dentro del sistema judicial fueron algunos de los puntos que se mencionaron durante la conferencia magistral.

Debido a que las áreas tradicionales, en las que puede desempeñarse el trabajador social, ya están saturadas, es necesario ampliar el campo laboral, y el área jurídica es un espacio ideal donde pueden desempeñar diversos puestos.

“El sentido humano del trabajador social hace que sea un profesional con más conciencia, más empático con la población”, comentó el doctor Pacheco.

El gran potencial del Trabajo Social, agregó el especialista, es la condición en la que se inscribe como profesión humana, una que busca la justicia social, una profesión que busca mejorar la calidad de vida de las personas.

Las Jornadas de Trabajo Social continuarán con su actividad hasta el 28 de agosto, donde se realizarán diversas conferencias, paneles, talleres, conversatorios y mesas de trabajo.

El presídium para la inauguración de estas Jornadas estuvo conformado por el rector de la UACJ, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez; el secretario general, el doctor Salvador David Nava Martínez; el director del ICSA, el doctor Jesús Meza Vega; el jefe del departamento de Ciencias Sociales, el doctor Servando Pineda Jaimes; y la coordinadora del programa de Trabajo Social, la maestra Adriana Osio Martínez.