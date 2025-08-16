Inicio » Inaugura OSUACH su segunda temporada de conciertos
Inaugura OSUACH su segunda temporada de conciertos

by EditorJRZ
La Orquesta Sinfónica de la UACH inauguró su segunda temporada de presentaciones con el concierto titulado “Influencias Sinfónicas: de Mozart a Schubert”, bajo la dirección artística del maestro David Pérez Olmedo.

Los asistentes del Paraninfo Universitario disfrutaron de la Sinfonía #1, D.82 de Franz Schubert, así como la Sinfonía #39 en Mi bemol Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart interpretadas por los integrantes de la orquesta.

Cabe resaltar que la Dirección de Extensión y Difusión Cultural tiene preparados para el semestre una serie de conciertos que combinan propuestas clásicas y de fusión, con la participación de artistas invitados. La siguiente presentación se desarrollará el 28 de agosto a las 19:30 horas, titulado “Invocaciones: Calebrese, Brahms y Beethoven” con la participación del Solista Violín, Alejandro Castillo Velázquez.

La Universidad Autónoma de Chihuahua invita a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de una experiencia sinfónica. Entrada gratuita con boleto, los cuales se podrán adquirir en la Dirección de Extensión y Difusión.

