La Orquesta Sinfónica de la UACH inauguró su segunda temporada de presentaciones con el concierto titulado “Influencias Sinfónicas: de Mozart a Schubert”, bajo la dirección artística del maestro David Pérez Olmedo.

Los asistentes del Paraninfo Universitario disfrutaron de la Sinfonía #1, D.82 de Franz Schubert, así como la Sinfonía #39 en Mi bemol Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart interpretadas por los integrantes de la orquesta.

Cabe resaltar que la Dirección de Extensión y Difusión Cultural tiene preparados para el semestre una serie de conciertos que combinan propuestas clásicas y de fusión, con la participación de artistas invitados. La siguiente presentación se desarrollará el 28 de agosto a las 19:30 horas, titulado “Invocaciones: Calebrese, Brahms y Beethoven” con la participación del Solista Violín, Alejandro Castillo Velázquez.

La Universidad Autónoma de Chihuahua invita a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de una experiencia sinfónica. Entrada gratuita con boleto, los cuales se podrán adquirir en la Dirección de Extensión y Difusión.