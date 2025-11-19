El rector de la UACH, maestro Luis Alfonso Rivera Campos, dio arranque a la XVIII Semana de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, espacio académico donde se presentan los avances, proyectos y aportes científicos desarrollados dentro de esta unidad académica.

La ceremonia, además de ser encabezada por Rivera Campos, fue presidida por el director de la FCCF, doctor Carlos Javier Ortiz Rodríguez; y el director de Investigación y Posgrado, doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo.

Durante su intervención, el rector subrayó que el trabajo de investigación que se realiza en esta Facultad y en toda la Universidad “representa uno de los valores académicos más sólidos de la institución”, al destacar que los programas que impulsa la UACH no solo son constantes e intensos, sino que además sobresalen a nivel nacional. Señaló que la investigación es un elemento que distingue a la institución frente a otras universidades, y reafirmó el compromiso de fortalecer la formación científica, desde las aulas hasta los proyectos de alto impacto.

Por su parte, el director de la FCCF, doctor Carlos Javier Ortiz Rodríguez, destacó que la actividad científica es un proceso que permite visibilizar manifestaciones extraordinarias del conocimiento, mismas que generan beneficios directos para la comunidad. Añadió que uno de los objetivos centrales de la Facultad es continuar con el impulso de proyectos desde el nivel de pregrado, con la intención de formar estudiantes que conciban la investigación como parte esencial de su desarrollo profesional.

En su intervención, el director de Investigación y Posgrado, doctor Hinojos Gallardo, resaltó que la FCCF se posiciona como una de las facultades más activas de la UACH en materia de investigación. Recordó que esta unidad académica ha sido una de las que más integrantes ha aportado al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), lo que refleja el compromiso sostenido de su planta académica. Subrayó también la importancia de promover un estilo de vida en el que la ciencia y la generación del conocimiento ocupen un papel central.

Como parte del evento inaugural, se realizó la entrega de reconocimientos a las y los doctores investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SECIHTI, en reconocimiento a su destacada labor y aportaciones en sus respectivas áreas de estudio.

Con el inicio de esta XVIII Semana de Investigación, la Facultad de Ciencias de la Cultura Física refrenda su papel como un referente en la generación de conocimiento especializado y en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo científico y social de Chihuahua.