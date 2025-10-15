Con la participación de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) inauguró el XVII Congreso Nacional e Internacional de Odontología, organizado en colaboración con el Colegio de Cirujanos Dentistas de Ciudad Juárez A.C., filial de la Asociación Dental Mexicana (ADM).

El evento tuvo lugar en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), con la presencia de estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y profesionales del gremio odontológico del estado de Chihuahua y de otras regiones del país.

El doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, encabezó la ceremonia inaugural, destacó la importancia de fortalecer la vinculación académica y profesional entre la Universidad y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Juárez A.C., filial a la Asociación Dental Mexicana A.C. (ADM).

El congreso se desarrolló los días 12 y 13 de octubre, teniendo como propósito de reforzar la formación académica y profesional de los estudiantes del Programa de Cirujano Dentista y de las especialidades odontológicas, así como promover la investigación y la difusión de los avances científicos y tecnológicos en el campo de la odontología.

Entre los ponentes invitados se encontraron especialistas de alto reconocimiento como la doctora Laura María Díaz Guzmán, el doctor Thomas W. Graber, el doctor Alejandro Uribe Marioni, y el doctor Antonio Estrada Valenzuela, quienes compartieron sus conocimientos sobre los nuevos paradigmas en el diagnóstico, tratamiento y tecnología odontológica.

El acto inaugural contó también con la presencia del doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); y el cirujano dentista el doctor Adrián Anchieta Chávez, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Ciudad Juárez A.C.

Este evento se consolidó como un referente académico y profesional en el norte del país, en el que la UACJ y el Colegio de Cirujanos Dentistas fomentan la formación continua, la ética profesional y el servicio social en beneficio de la comunidad.