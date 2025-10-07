Esta mañana se llevó a cabo el tradicional corte de listón de la tercer tienda Sam´s Club , donde se dio a conocer un programa permanente de donación de artículos para el banco de alimentos.

La nueva tienda se localiza en el cruce la avenida Tecnológico y bulevar Zaragoza, con la cual se generan más de 120 empleos, siendo esta la tercera en Ciudad Juárez y 175 en el País.

Durante el evento inaugural secontó con la presencia de directivos de la compañía y autoridades locales.entre lso que destraca Pepe Gallegos, vicepresidente de Operaciones de Sam’s Club; Rodrigo Flores, director de Relaciones Institucionales; Claudia Verónica Morales Medina, directora de Desarrollo Urbano del municipio, y Carlos Ernesto Ortiz Villarreal, representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.

Con esta apertura, Sam’s Club amplía su red comercial en Ciudad Juárez, impulsa la generación de empleo local y refuerza su programa de apoyo alimentario en coordinación con el Banco de Alimentos, indicaron directivos de la nueva sucursal.

Posterior al corte del listón, se procedió a abrir las puertas de la tienda al público en general, donde se pudo observar familias completas ingresando con su carrito y aprovechar los nuevos productos y descuentos que se ofrecen en las ventas de inauguración.