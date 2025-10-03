El Bazar estará abierto al público desde este jueves a partir de las 3:00 de la tarde, mañana viernes desde la 1:00 de la tarde, el sábado 4 de octubre de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde y el domingo 5 de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar participó en la inauguración del Bazar Librero y otros Artilugios, que se lleva a cabo en Plaza de las Américas.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Iván Pérez, señaló que este es uno de los muchos eventos que se van a estar realizando en los centros comerciales.

El administrador de la plaza comercial, Rolando Talavera, expresó que el objetivo de este bazar es fomentar la lectura, la convivencia e integración de la comunidad para ofrecer un espacio de entretenimiento para todas las edades a través de actividades culturales.

“Podrán encontrar diversas actividades entre ellas un pabellón infantil, venta de libros nuevos y usados y un taller de lectura”, explicó.

Además dijo que se tendrán 25 presentaciones de libros de autores locales y nacionales.

Mencionó que se contará con la participación del reconocido escritor Armando Fuentes Aguirre “Catón”, quien presentará su libro México en mí, el domingo 5 de octubre a la 1:00 de la tarde en el escenario Panini.

Al evento acudieron la directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Myrna Judith Barajas Martínez; presidente del Bazar Otaku, Cuauhtémoc Guerrero; el presidente del Comité de Vigilancia, Eduardo Romero; el director de Bodega de Libros, Juan Diego Hurtado y en representación del Museo de la Rodadora, Brandon Rivas.

Esta venta de libros se hace en colaboración con el Museo Interactivo La Rodadora, el Ipacult, Bazar Otaku y la Bodega de Libros.