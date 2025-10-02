El serial de carreras de ultra distancia Chihuahua By Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), fue formalmente inaugurado esta tarde en el Pueblo Mágico de Creel.

La ceremonia fue encabezada por la directora de Gestión Turística, Alejandra Villalobos Palacio, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, y por el director general de Chihuahua By UTMB, Alejandro Ochoa.

En su intervención, Villalobos Palacio agradeció a la UTMB World Series, circuito internacional de ultramaratones, por haber puesto sus ojos en la entidad y en las Barrancas del Cobre, para desarrollar un evento de talla mundial.

La competencia reúne a 2 mil corredores inscritos, provenientes de 38 países y cinco continentes, de los cuales alrededor de 140 pertenecen a la etnia rarámuri.

Esta tarde dará inicio la categoría de 100 millas, en la que cientos de competidores partirán desde el Pueblo Mágico de Batopilas, con destino al Parque Barrancas, en la zona del Divisadero.

Durante los próximos tres días se desarrollarán las otras categorías, con distancias que van de los 100 kilómetros a los 8.5 kilómetros.

De acuerdo con la dependencia estatal, el evento generará una derrama económica estimada en 30 millones de pesos, además de una proyección mediática internacional de valor equivalente.

El UTMB, con sede principal en Europa, específicamente en la zona de los Alpes, es considerado el máximo referente mundial en carreras de ultra distancia. Con esta edición en Chihuahua, el estado se suma a las 49 sedes clasificatorias distribuidas en cinco continentes.

Chihuahua By UTMB se desarrolla en varios municipios de la Sierra Tarahumara y concluirá el próximo sábado 4 de octubre, en las instalaciones del Parque Barrancas.

También estuvieron presentes en el evento inaugural Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah, Chihuahua!; el director del Parque Barrancas, Raúl Rodríguez; los fundadores de la carrera en Francia, Michel y Catherine Poletti, así como diversas autoridades estatales y municipales.

Asimismo, participaron en el presídium algunos de los principales competidores de élite a nivel mundial, junto con representantes de la etnia rarámuri, reconocidos exponentes de esta disciplina.