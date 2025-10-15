La Secretaría de Turismo y el Fideicomiso inauguran en Ciudad Juárez el Discovery Travel Market 2025 de Promoción Turística ¡Ah, Chihuahua!, llevaron a cabo en Ciudad Juárez el Discovery Travel Market 2025, con la participación de la cadena de valor estatal, así como de compradores nacionales e internacionales.

El propósito de este evento es posicionar los servicios y atractivos turísticos de Chihuahua en el mercado global, con la participación de empresarios del sector, como agencias de viajes, compradores y touroperadores.

Mediante el formato de mesas de trabajo se promovieron hoteles, cabañas, touroperadores locales, destinos como el Pueblo Mágico de Guachochi y atractivos como el Parque Barrancas.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos y el director del Fideicomiso, Julio Chávez Ventura.

Durante el evento los compradores y demás representantes del gremio realizarán actividades de inmersión en algunos de los principales atractivos turísticos de la región, como el Museo Juan Gabriel, el Museo Interactivo La Rodadora y las Dunas de Samalayuca.

En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Turismo, Orlando Barraza Chávez; el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús García López, así como representantes de organismos y cámaras empresariales de esta región fronteriza.