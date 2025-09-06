Inicio » Inauguran en el CCU la exposición Migración e identidad fronteriza
Ciudad Juárez

Inauguran en el CCU la exposición Migración e identidad fronteriza

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez abrió sus puertas a la exposición Migración e identidad fronteriza, un proyecto del Colectivo Arte Juárez que busca dialogar con la memoria, la historia y los procesos culturales que han marcado a esta ciudad como frontera viva.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 27 de septiembre.

Durante la inauguración, Jack Ro, director del colectivo, destacó que esta exposición constituye una apuesta por el arte como herramienta de identidad, resistencia y transformación.

“Cada obra es un testimonio del desarraigo, de la transformación constante, de la lucha por construir una identidad en medio del tránsito. La exposición busca visibilizar el impacto de desarraigo entre el pasado y el presente, borrado de la memoria histórica para reinventarlo y adaptarlo a las costumbres de sus habitantes”, explicó el artista.

Para el colectivo, “la exposición no es una simple muestra estética, es un recorrido por las huellas de la migración que ha dejado en la región desde los pueblos nómadas que cruzaban el desierto hasta los obreros que hoy sostienen la industria maquiladora”, expresó el director Jack Ro.

La exposición estará disponible para toda la comunidad universitaria y el público en general en la sala del CCU hasta el 27 de septiembre.

