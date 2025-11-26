Inicio » Inauguran en Uruachi Cerenam No. 21 y comedor comunitario en beneficio de más de 600 familias
Inauguran en Uruachi Cerenam No. 21 y comedor comunitario en beneficio de más de 600 familias

En la comunidad de Rocoroyvo, municipio de Uruachi, el DIF Estatal inauguró el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (Cerenam) No. 21 y un comedor comunitario, con una inversión total de 857 mil 360 pesos.

Del total de dicha inversión, 140 mil pesos fueron aportados por el Municipio, 150 mil de recursos estatales y 567 mil 360 proceden del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).

A través del nuevo Cerenam se dará atención especializada y alimento a menores de cinco años de edad, y a mujeres embarazadas que presentan desnutrición leve o moderada.

Este espacio beneficiará directamente a cerca de 600 familias, la mayoría integrantes de los pueblos originarios, lo cual fortalecerá la vinculación y atención integral en estas comunidades.

En el caso del comedor comunitario, tendrá capacidad para atender hasta a 30 personas diariamente.

“Estamos aquí uniendo fuerzas para cuidar a quienes confían en nosotros. Porque en cada niño que atendemos está el futuro de nuestra tierra y en cada madre que acompaña, está el amor que sostiene a las familias”, dijo la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván.

Desde el inicio de la actual administración el programa Cerenams ha ampliado su cobertura de nueve, a 21 centros en los municipios serranos, con una inversión combinada de recursos de los tres niveles de Gobierno, que ha permitido equiparlos y ponerlos en funcionamiento.

A la fecha más de 17 mil personas han sido beneficiadas con el reparto de más de 825 mil raciones de comida, además se brindaron más de 25 mil consultas de nutriología.

A la ceremonia inaugural asistieron el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón; el alcalde de Uruachi, Marcelo Rascón; la presidenta del DIF Municipal, Hacel Rocío Campos y la directora del DIF Municipal, Yesenia González Lucero.

