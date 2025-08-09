En presencia de familiares, amigos y amantes del arte, este 8 de agosto se llevó a cabo la inauguración de la exposición Dicotomía de la Perspectiva, obra del diseñador gráfico juarense, Oswaldo Cervantes, identificado artísticamente como Oz de María, en la Sala Torre del Centro Cultural de las Fronteras (CCF) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

¿Cuál es el origen de la muestra y la intención de su nombre, Dicotomía de la Perspectiva?

A partir del 2020, año en el que Oz de María fue diagnosticado con el síndrome de Ménière —una afección que altera el equilibrio y la audición—, se convierte en la pauta de la experimentación de una percepción distinta de la realidad.

Lo cotidiano lo puede distorsionar; lo insignificante lo puede volver inmenso; y lo familiar, profundamente extraño. Esta transformación sensorial ha sido su punto de partida para la creación de más 400 diseños.

“Durante la etapa de mis estudios, sabiendo qué era el síndrome, se me alteraba la realidad. Mi perspectiva de las cosas era muy disociada, y prueba de ello, era como los sonidos los oía muy lejos o muy cerca; no tenía un balance en mis oídos, a raíz de esto batallo para dormir, tener una vida social y empiezo a tener sueños que yo como diseñador al momento de levantarme empiezo a pintar”, rememora Oz de María sobre el origen de la muestra.

Las 40 composiciones digitales, plasmadas por primera vez en una instalación interactiva situada dentro del recinto cultural universitario, logran sumergir al espectador en un paisaje ficticio que le permiten poner a volar su imaginación.

Asimismo, las escenas de la exposición provocan nostalgia, como un recuerdo que está fuera de nuestro alcance, sin embargo, se comprende. La textura granulada y los tonos sepia refuerzan la sensación de estar viendo un sueño capturado.

Durante la ceremonia de apertura, personal de Curaduría Educativa destacaron la importancia de promover espacios culturales que fomenten el diálogo artístico en la frontera.

Por su parte, el artista agradeció el apoyo institucional y compartió con los asistentes el proceso creativo detrás de Dicotomía de la Perspectiva, destacando la influencia de su padecimiento en su obra. «Me hace ver que las cosas grandes estén chicas y las chicas estén lejos», expresó.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de septiembre, con entrada libre, de lunes a sábado en horario de 08:00 a.m. a 19:00 p.m., ubicada en anillo envolvente José Reyes Estrada #445, zona Pronaf.