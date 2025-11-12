La marca automotriz Hyundai celebrará esta tarde la gran apertura de su nuevo concesionario Hyundai East El Paso, ubicado en el 1571 Joe Battle Boulevard, un moderno complejo diseñado para atender la creciente demanda de vehículos en la frontera.

El evento está programado para iniciar a las 6:00 p.m., con la presencia de autoridades locales, empresarios de la región y clientes invitados, quienes conocerán las nuevas instalaciones que amplían la presencia de Hyundai en el área metropolitana de El Paso–Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información confirmada por los organizadores, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue invitado como huésped especial para participar en el acto inaugural, destacando así la conexión económica y social entre ambas ciudades fronterizas.

La apertura de Hyundai East El Paso forma parte de la estrategia de expansión del grupo automotriz, que ahora contará con dos ubicaciones en la región: la tradicional en 8600 Montana Avenue y la nueva sucursal en el corredor comercial del Joe Battle Boulevard, una de las zonas de mayor crecimiento vehicular en el este de la ciudad.

Durante el evento, se prevé la presentación de modelos recientes de la línea 2025, promociones especiales de financiamiento y actividades para los asistentes.

El nuevo edificio cuenta con instalaciones de servicio, área de exhibición y centro de atención personalizada, con el objetivo de ofrecer una experiencia más ágil y cómoda para los compradores.

Directivos del concesionario señalaron que esta expansión representa una apuesta por el desarrollo fronterizo y un reconocimiento a la clientela juarense, que constituye una parte importante de sus ventas y visitas de mantenimiento.

La participación de Pérez Cuéllar busca reforzar los lazos comerciales y culturales entre ambas comunidades, además de promover la cooperación regional en materia económica y de servicios.