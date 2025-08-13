La Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Ciudad Juárez, presentó ante sus estudiantes el nuevo mural de la sala de descanso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), elaborado por Néstor Adrián Sosa, estudiante de la carrera de Administración Pública.

Durante la inauguración estuvieron presentes miembros de los comités estudiantiles, así como el director de la facultad, Mario Alberto Duarte Bustillos, y el rector de la universidad, Luis Alfonso Rivera Campos.

“Esta iniciativa es para que los estudiantes puedan tener un entorno más vivo, más agradable y, por supuesto, que sea el inicio de algo más grande”, expresó Néstor, quien señaló que su objetivo es representar la identidad de la universidad y de sus estudiantes, para que éstos se sientan cómodos dentro de la facultad.

El mural integra representaciones artísticas de las cuatro carreras que conforman la FCPyS: Psicología, Administración Pública, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación. Todas están plasmadas con los colores institucionales, combinados con un estilo monocromático que aporta equilibrio y sobriedad.

La obra se convierte en un nuevo punto de encuentro para los universitarios, al tiempo que impulsa la expresión artística como parte de la vida académica. Además, forma parte de un esfuerzo de la comunidad estudiantil y directiva por mejorar los espacios comunes y reforzar el sentido de pertenencia.

Ubicada en el Campus Ciudad Juárez, la FCPyS ha realizado en los últimos meses diversas actividades para revitalizar sus instalaciones, con el objetivo de que el entorno motive la creatividad, el diálogo y la participación de sus más de mil estudiantes.