Autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), recorrieron diversos planteles de la Zona Sur con la finalidad de inaugurar diversas obras y arrancar otras, que mejorarán la infraestructura educativa en beneficio de más de 2 mil estudiantes.

La jornada inició con la visita al plantel 26 de Lázaro Cárdenas, en Meoqui, donde como una distinción a las alumnas y alumnos más destacados, se inauguró el Muro de Honor, que tiene el propósito de reconocer al alumnado que ha sobresalido académicamente.

Posteriormente, en el plantel 25 de Saucillo y en el marco de la celebración de su décimo aniversario, se develó una placa conmemorativa, y se hizo la entrega de obras realizadas a lo largo del ciclo anterior, tales como construcción de banquetas, enjarre e impermeabilización de diversas áreas.

Asimismo, se dio arranque a las labores de construcción y reubicación de fachada y sanitarios, con una inversión de un millón 490 mil pesos, las cuales se llevan a cabo gracias a la colaboración de la Dirección General y la Presidencia Municipal, en beneficio de los 157 estudiantes.

En el plantel 20 de Jiménez se inauguró la segunda etapa de la cancha de futbol rápido, que comprende la instalación de pasto sintético, iluminación, así como malla y pasto perimetrales.

Lo anterior fue realizado con aportaciones del Municipio y de la Dirección General del Cobach, en beneficio de 690 alumnas y alumnos inscritos, con una inversión de 495 mil 285 pesos.

El recorrido culminó con la visita al plantel 12 de Parral, donde se verificaron las obras que comprenden la construcción de dos aulas y un salón de usos múltiples, con una inversión de 5 millones 382 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Durante las visitas se tuvo la presencia del subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEyD, Manuel Guillermo Márquez Lizalde; el director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, y Eleazar Valles Villa, coordinador del Cobach en la Zona Sur.