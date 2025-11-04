Con el objetivo de enriquecer el conocimiento y promover el diálogo multidisciplinario, la Facultad de Economía Internacional de la UACH inauguró su “Semana Académica de la Economía 2025” bajo el lema: Economía con propósito, innovación, inclusión y sostenibilidad para un mundo en transformación.

Durante el acto protocolario, el Rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos expresó: “Las actividades que se llevarán a cabo no solo serán un conjunto de conferencias interesantes, ya que el impacto que tiene una charla con expertos en desarrollo económico ampliará la visión profesional de los jóvenes, lo que podría ser el detonante para la generación de proyectos innovadores que puedan cristalizarse en una realidad”.

Asimismo, invitó a toda la comunidad estudiantil a aprovechar al máximo cada actividad, a participar con entusiasmo y a dejarse inspirar: “Esta semana es para ustedes, y estoy seguro de que dejará huella en su formación y en su vida universitaria”, concluyó.

Por su parte, la directora de la FEI, Mtra. Olinda Ornelas Benítez mencionó que este espacio reúne a estudiantes, docentes, investigadores de distintas instituciones con el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos y reflexionar sobre los retos actuales de la economía en un mundo en constante transformación guiados por la sostenibilidad, la innovación y responsabilidad ética. “La ética no es complemento, es el corazón, la verdadera transformación económica se mide en las capacidades de ampliar las oportunidades para todos”, finalizó Ornelas Benítez.

La conferencia inaugural, titulada “Comercio Interno y Desarrollo Regional: Impacto del Canal Mayorista en Economías Locales”, fue impartida por el Ingeniero José Luis Sosa Tarín, presidente de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas.

Cabe resaltar que del 3 al 7 de noviembre se tienen programadas ponencias y actividades académicas que abordarán temas de actualidad para su comunidad universitaria, tanto de Campus Parral como de Campus Chihuahua.