por www.HBMNoticias.com

El Partido del Trabajo llevó a cabo la inauguración de su casa de enlace en el corazón de la Sierra Tarahumara, reafirmando su compromiso con las comunidades indígenas y rurales que históricamente han sido marginadas por las políticas tradicionales.

“Venimos al corazón de la sierra tarahumara porque la apertura de esta oficina representa un paso firme hacia la construcción de vínculos fuertes entre el PT con la gente de la región serrana, facilitando el acceso a información, gestoría, y participación política activa desde el partido del trabajo, dijo Tania Aguilar Gil, dirigente estatal.

Durante el evento, en su discurso expresó su entusiasmo por este logro: “Hoy celebramos más que una inauguración: celebramos un puente entre el Partido del Trabajo y la dignidad de nuestros pueblos originarios. Esta casa de enlace, junto con la Regidora Rosely Ramos del PT, quien ha realizado un gran trabajo en la región, es una clara muestra de que el PT no solo habla de justicia social, sino que la construye desde el territorio. Nos congratulamos de acercar al partido a la Sierra Tarahumara, donde la lucha por la vida, la tierra y la autonomía sigue viva.

Con esta acción, el PT busca consolidar su presencia en las comunidades más alejadas, demostrando que la política cercana y de puertas abiertas es posible cuando se trabaja desde el territorio y con la gente como prioridad.

Por su parte, la Diputada Federal Petista, Lilia Aguilar, comentó que con este acercamiento: “El PT reafirma que su militancia está al servicio del pueblo, y que su presencia en la Sierra Tarahumara es parte de una estrategia más amplia para garantizar que ninguna comunidad quede fuera de la transformación social que México necesita. Les invito a ser parte de esta cuarta transformación”, comentó Lilia Aguilar.

En estas oficinas petistas se ofrecerán servicios de orientación jurídica, gestoría, talleres de formación política y espacios de atención a juventudes y liderazgos indígenas así como de afiliación.

Además, se entregaron bancas y mesas para las escuelas de la región, en la comunidad de Huiyórare. “El PT está comprometido con la zona en la que será un punto de encuentro para crecer», comentó la Diputada Federal Lilia Aguilar al hacer entrega del mobiliario a las maestras de la zona rural de Chihuahua.

Al evento acudieron las siguientes personalidades: Nicéforo Ramírez, Presidente del Consejo Supremo de la Alta Tarahumara; Gustavo Fierro, Comisionado Político Municipal del PT; Gabriel Tepórame, coordinador regional de la sierra; Ignacio Madero Félix, Delegado de Carichí; Hortencia Palma, Gobernadora indígena de Guachochi; y Pedro Espino, Gobernador Indígena de Siquirichi.

Asimismo, el evento estuvo acompañado por danzas tradicionales y un ritual místico-cultural de apertura.