MORELIA, Michoacán. — Una protesta ciudadana en demanda de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, derivó este sábado en enfrentamientos, destrozos e incendios dentro del Palacio de Gobierno de Michoacán, en pleno Centro Histórico de Morelia.

De acuerdo con reportes oficiales y transmisiones locales, un grupo de manifestantes rompió las puertas del edificio y logró ingresar al inmueble, donde causaron daños materiales, lanzaron objetos y prendieron fuego en algunos puntos. Durante los disturbios se escucharon consignas como “¡Justicia para Carlos Manzo!” y “¡Fuera Bedolla!”, mientras otros sectores pedían mantener la manifestación pacífica.

La movilización comenzó después del funeral del alcalde, asesinado el 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de las Velas en Uruapan. Cientos de ciudadanos, colectivos y grupos civiles acudieron a exigir el esclarecimiento del crimen y reprochar la falta de resultados de las autoridades estatales y federales en materia de seguridad.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando un grupo se adelantó hacia el Palacio de Gobierno y derribó la puerta principal. Testigos señalaron que se lanzaron bombas molotov, lo que provocó un incendio que fue controlado minutos más tarde. Elementos de la Guardia Civil y del Agrupamiento de Reacción y Operaciones Policiales (AROP) acudieron al sitio para dispersar a los inconformes, registrándose empujones, forcejeos y detenciones.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas heridas o arrestadas. La Secretaría de Seguridad Pública reportó que la situación fue controlada al caer la tarde.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no ha emitido un pronunciamiento directo sobre los hechos. En redes sociales, ciudadanos y líderes locales manifestaron tanto apoyo como rechazo a la forma en que se desarrolló la protesta, reflejando la tensión social que ha desatado el asesinato de Manzo, reconocido por su discurso contra el crimen organizado.

El centro histórico de Morelia permaneció acordonado durante la noche, mientras equipos de Protección Civil y bomberos evaluaban los daños en el Palacio de Gobierno, símbolo del poder estatal y escenario del descontento ciudadano ante la violencia e impunidad en Michoacán.