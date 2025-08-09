Un incendio registrado la mañana de este sábado en el área de Jurídico del Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 (CERESO No. 3), ubicado en la calle Barranco Azul #1650, en la Zona Militar 5C de la colonia Toribio Ortega, activó protocolos de emergencia y generó la movilización de cuerpos de seguridad.

El siniestro fue reportado a las 06:30 horas por personal del penal, quienes detectaron humo y fuego en la sección de archivos jurídicos.

De inmediato se intentó establecer comunicación con el servicio de emergencia 911 para solicitar apoyo de Bomberos, sin embargo, la primera llamada no tuvo respuesta.

Ante la falta de contacto inmediato, el personal del centro penitenciario activó medidas internas de emergencia; oficiales del CERESO utilizaron extintores para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del edificio, mientras se realizaba un segundo intento de comunicación con los servicios de emergencia.

Fue en una segunda llamada que se logró contactar a elementos de Bomberos, quienes brindaron instrucciones al personal penitenciario para el manejo del incidente mientras llegaban al lugar.

La coordinación permitió ganar tiempo valioso para controlar parcialmente el fuego desde el interior del penal.

A las 07:02 horas, dos unidades de Bomberos arribaron al CERESO No. 3 y comenzaron a trabajar desde el exterior del edificio.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la causa del incendio fue un corto circuito en el área de archivos, lo cual generó una combustión localizada.

Gracias a la rápida intervención del personal del penal y la posterior llegada de Bomberos, el fuego fue sofocado sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones mayores en la infraestructura; el incidente fue considerado controlado y sin novedades relevantes.

Como medida preventiva, a las 07:30 horas se realizó un pase de lista en el Área 1 del centro penitenciario, así como en el resto de las instalaciones; el reporte concluyó sin novedades y con todos los internos en sus lugares correspondientes, de acuerdo con los protocolos de seguridad.

Autoridades de la SSPE informaron que se realizará una revisión técnica en el sistema eléctrico del penal para evitar futuros incidentes, además de reforzar la coordinación con cuerpos de emergencia ante posibles contingencias similares.