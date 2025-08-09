Inicio » Incendio en recicladora de El Granjero, movilizó a 30 Bomberos y diversas unidades
Ciudad Juárez

Incendio en recicladora de El Granjero, movilizó a 30 Bomberos y diversas unidades

El titular de la Dirección de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que este mediodía se registró un incendio en una recicladora ubicada en la calle Avena, cruce con Sandía, en la colonia El Granjero.

Al lugar acudieron unidades de diferentes estaciones, entre ellas las máquinas 05, 23, 10, 18 y 17, así como las cisternas 21, 22 y 24, los vehículos Ram-1 y Ram-3, las pick-up 00 y 12, además de la motobomba número 6.

En las labores de extinción participan aproximadamente 30 bomberos, quienes trabajan para controlar y sofocar el siniestro. Las autoridades mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad y evitar riesgos a la población.

