Un incendio se desató hoy en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, al mismo tiempo que las autoridades respondían a un tiroteo en el interior, con víctimas reportadas.

Cronología y reporte inicial

Alrededor de las 9:00 a.m., los servicios de emergencia recibieron llamadas que alertaban sobre disparos y fuego en la iglesia ubicada en McCandlish Road. Las primeras versiones señalan que ambos hechos —el incendio y el ataque armado— ocurrieron de manera simultánea o vinculada.

Testigos captaron imágenes con columnas de humo elevándose desde el templo, mientras bomberos, paramédicos y policías trabajaban para controlar la situación y rescatar a personas atrapadas.

A las 9:25 a.m., las autoridades informaron que el tirador había sido abatido y aseguraron que ya no existía amenaza al público. Aún no se ha confirmado el número de víctimas ni si el fuego fue provocado por el agresor o por otra causa.

Víctimas, rescate y perímetro

Las autoridades confirmaron víctimas, aunque no han precisado cuántas personas resultaron heridas o fallecidas. Trascendió que son al menos ocho personas afectadas. Los equipos de rescate continúan evacuando a quienes podrían estar atrapados dentro del edificio y evaluando riesgos por el fuego.

La alarma fue elevada al nivel 4 para movilizar más recursos de bomberos. Se habilitaron zonas de reunificación: el pabellón al norte de la iglesia y el “Trillium Theater” en la intersección de Holly y McCandlish Road, como punto de encuentro para familiares y congregantes.

Las vialidades cercanas fueron cerradas y se pidió a los residentes evitar la zona mientras siguen las labores de seguridad e investigación.

Investigación y repercusiones

Las autoridades aún no han emitido un reporte oficial completo, aunque se espera que en las próximas horas el Departamento de Policía de Grand Blanc y agencias estatales brinden más información.

El caso combina dos hechos de alto riesgo: un ataque con arma de fuego en un espacio religioso y un incendio que complicó las labores de rescate.

Grand Blanc, en el condado de Genesee, ha sido escenario de sucesos de relevancia local, pero este incidente ha generado atención por la magnitud y por la iglesia involucrada, parte de una denominación con presencia internacional.