La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, llevó a cabo una incineración en la que se destruyeron 438 kilos 591 gramos con 447 miligramos, así como, 425 unidades de psicotrópicos, 185 unidades de nicotina y cuatro piezas de objetos del delito, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado en Ciudad Juárez, en presencia de autoridades militares y de la FGR en la entidad, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del representante del Órgano Interno de Control de la Institución, quien comprobó la cantidad y peso de la droga, además de acreditar la legalidad del narcótico.

Lo destruido fue: 368 kilos 523 gramos 810 miligramos de marihuana, 40 kilos 591 gramos 900 miligramos de clorhidrato de cocaína, un gramo 655 miligramos de contiene cocaína, siete kilos 946 gramos 289 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 485 gramos 893 miligramos de metanfetamina, 39 gramos de Delta-9- THC y 21 kilos dos gramos 900 miligramos de sustancia negativa. Así como 425 unidades de psicotrópicos, 185 unidades de nicotina y cuatro objetos del delito.

Lo incinerado se deriva de 66 carpetas de investigación, iniciadas por delitos contra la salud, en sus distintas modalidades, correspondientes a las subsedes de Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Casas Grandes y Juárez y fue asegurado en acciones realizadas por instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en la entidad.