Una turista extranjera ha causado polémica en Turquía luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que se le observa realizando una rutina de pole dance en el asta de la bandera turca, ubicada en una colina de Uchisar, en la región de Capadocia. Las imágenes, de apenas 12 segundos, han generado un fuerte rechazo entre autoridades y ciudadanos, al considerarse un acto de falta de respeto hacia los símbolos patrios.

La Oficina del Gobernador de Nevşehir emitió un comunicado en el que condena el incidente, calificándolo de “atroz” y contrario a los valores morales de la nación. En el mismo texto se informa que la Fiscalía General de Nevşehir abrió una investigación judicial contra la turista, aunque no se han revelado ni su identidad ni su nacionalidad.

El caso se analiza bajo los artículos 300 y 301 del Código Penal turco. El primero establece sanciones de hasta tres años de prisión para quienes muestren falta de respeto a la bandera nacional, mientras que el segundo contempla penas de hasta dos años por insultar a la identidad o instituciones de Turquía. Con base en estos artículos, la visitante podría enfrentar un proceso judicial severo.

El diputado Emre Çalışkan, del Partido de la Justicia y el Desarrollo, expresó su indignación, subrayando que la bandera es “el honor de Turquía y la niña de sus ojos”. Asimismo, enfatizó que los turistas que visitan Capadocia son recibidos con hospitalidad, pero que los actos que atenten contra los valores nacionales no serán tolerados.

La polémica ha escalado debido a que el incidente ocurrió en un sitio emblemático, parte de la región de Capadocia, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este hecho ha reavivado el debate sobre el comportamiento de los visitantes en espacios de gran valor cultural e histórico, y sobre la necesidad de reforzar la educación turística en torno a las leyes y costumbres locales.

En redes sociales, el tema ha generado opiniones divididas: mientras algunos usuarios condenan duramente a la turista, otros piden mayor comprensión y señalan la importancia de advertir con claridad a los visitantes extranjeros sobre las consecuencias legales de ofender símbolos nacionales en Turquía.