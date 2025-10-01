Cape Coral, Florida.– Marlena Vélez, influencer de 22 años con miles de seguidores en TikTok, fue arrestada tras ser identificada como autora de un robo en tiendas de cadena. La clave para su detención fue un video que ella misma publicó en redes sociales, vistiendo la misma ropa que en el momento del delito.

La policía investigaba varios robos en tiendas como Target y difundió imágenes de seguridad de la sospechosa. La coincidencia con el video de Vélez fue inmediata y, con una llamada anónima, las autoridades confirmaron su identidad.

No era la primera vez que enfrentaba cargos. En 2019 fue arrestada por robo de vehículo, y en 2023 por hurtar mercancía en un Walmart, donde alteró los precios en cajas de autopago. Este historial reforzó las sospechas sobre un patrón reincidente.

Actualmente enfrenta cargos menores por un robo valuado en más de 100 dólares pero menos de 750, aunque no se descarta que surjan nuevas imputaciones. El caso muestra cómo las redes sociales y la tecnología pueden convertirse en armas para resolver crímenes.

Las cadenas comerciales, por su parte, están implementando inteligencia artificial en sus sistemas de autopago para detectar conductas sospechosas y frenar a los llamados “ladrones reincidentes”.