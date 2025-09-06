Con la participación de más de 670 pilotos procedentes de las distintas regiones de Chihuahua, así como del centro y sur de Estados Unidos, inició en el Pueblo Mágico de Casas Grandes la séptima edición de la Ruta 4 Culturas.

El circuito ofrece a los asistentes un recorrido por escenarios que combinan montañas, desierto, pasos técnicos y los paisajes representativos de la región, además de la convivencia con la tradición local.

El arranque de la travesía contó con la presencia de autoridades municipales de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, además de la tradicional bendición de los participantes y la compañía de las mojigangas, elementos que dieron realce a esta celebración.

La Ruta 4 Culturas se desarrolla bajo un ambiente de seguridad, diversión y adrenalina, y es una de las actividades más esperadas, dentro de la agenda oficial del Festival Internacional de Turismo y Aventura (FITA) 2025.

Para conocer el calendario completo de actividades, se invita a seguir las redes sociales oficiales: @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.