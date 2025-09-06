Inicio » Inicia Ensech nuevo semestre de Maestría con más de 700 estudiantes
La Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua “Profr. José E. Medrano R.” (Ensech), inició un nuevo semestre de la Maestría en Educación para el Desarrollo Profesional Docente, con más de 700 alumnas y alumnos.

El director de la institución, Julio César López, informó que del total del alumnado, 157 corresponden a nuevo ingreso, a quienes deseó el mayor de los éxitos en el comienzo de esta etapa en su preparación académica.

“Esta Maestría proporcionará a las y los trabajadores del ámbito educativo, los elementos teóricos y metodológicos para implementar en el aula o en su centro de trabajo, para generar propuestas innovadoras con base en la práctica reflexiva de situaciones concretas”, expresó.

Agregó que de esta manera, la Ensech continúa su consolidación a nivel nacional como una de las instituciones formadoras de docentes más importantes.

Lo anterior, ya que a través de sus posgrados brinda alternativas para contar con las y los mejores docentes de todo el país.

“A los de nuevo ingreso, les doy la bienvenida a nuestra escuela, a los que siguen en el proceso, les exhorto a seguirse esforzando para cumplir con la meta que se trazaron semestres atrás”, comentó.

Para dar la bienvenida a las y los estudiantes, el director estuvo acompañado por el subdirector académico de la Ensech, Sócrates de la Torre Morales, así como por la titular del área de Posgrado de la institución, Arianna Vega Hernández.

