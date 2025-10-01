Como parte de las actividades de la conmemoración del 52 aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el 1 de octubre dio inicio la recolección de juguetes en apoyo a la campaña anual de Santa Bombero.

Esta dinámica permitirá a la comunidad donar un juguete a cambio de un boleto para el concierto de Aniversario, bajo las siguientes condiciones:

1 juguete es equivalente a 1 boleto

Se debe respetar el límite de 2 boletos por persona

Se recibirán únicamente juguetes nuevos, no bélicos y que no utilicen baterías

La invitación está abierta del 1 al 4 de octubre en las bibliotecas de los institutos y el Centro Cultural de las Fronteras. Gracias a la colaboración de los patrocinadores y de esta Casa de Estudios se entregarán más de 18 mil boletos.

Consulta el micrositio del 52 aniversario para conocer las actividades: